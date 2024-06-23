В Пскове пожилой мужчина ушёл из дома и не вернулся

21:37, 23 июня 2024, ПАИ

В Пскове пожилой мужчина ушёл из дома и не вернулся сегодня, 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка.

Был одет в тёмно-синюю спортивную куртку в белую полоску, чёрные брюки, чёрные кроссовки, кепку камуфляжной расцветки.