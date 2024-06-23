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Общество

В Пскове пожилой мужчина ушёл из дома и не вернулся

В Пскове пожилой мужчина ушёл из дома и не вернулся сегодня, 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В Пскове пожилой мужчина ушёл из дома и не вернулся. Фото: «ЛизаАлерт»

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка.

Был одет в тёмно-синюю спортивную куртку в белую полоску, чёрные брюки, чёрные кроссовки, кепку камуфляжной расцветки.

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