Дудук звучал на площадке «Кавказ» на фестивале «Виноград» в Пскове
Дудук звучал на площадке «Кавказ» на фестивале «Виноград» в Пскове сегодня, 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Пскова.
«Особая атмосфера царила сегодня на площадке «Кавказ» на фестивале «Виноград». Пожалуй, выступление трио Вардана Арутюняна не оставило никого равнодушным», – заметили организаторы.
Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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