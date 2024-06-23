Дудук звучал на площадке «Кавказ» на фестивале «Виноград» в Пскове

22:52, 23 июня 2024, ПАИ

Дудук звучал на площадке «Кавказ» на фестивале «Виноград» в Пскове сегодня, 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Пскова.

«Особая атмосфера царила сегодня на площадке «Кавказ» на фестивале «Виноград». Пожалуй, выступление трио Вардана Арутюняна не оставило никого равнодушным», – заметили организаторы.

Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».