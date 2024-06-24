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Сквер благоустроили в Великолукском районе благодаря работе ТОС

Сквер благоустроили в деревне Успенское Великолукского района в рамках выигранного гранта регионального конкурса общественных проектов, пишет газета «Наш путь».

  • Сквер благоустроили в Великолукском районе благодаря работе ТОС
    Фото: газета «Наш путь»
  • Сквер благоустроили в Великолукском районе благодаря работе ТОС
    Фото: газета «Наш путь»
  • Сквер благоустроили в Великолукском районе благодаря работе ТОС
    Фото: газета «Наш путь»
  • Сквер благоустроили в Великолукском районе благодаря работе ТОС
    Фото: газета «Наш путь»

У церкви Божией Матери выполнили планировку территории, посадили туи и поставили скамейки.

«На работу благословил отец Гавриил. В благоустройстве принимали участие активисты ТОС, депутаты, работники волости и организация «Этна», – отметила глава Лычевской волости Любовь Никифорова.

Напомним, в региональном конкурсе победили 346 псковских ТОС.

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