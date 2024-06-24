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Ушла из жизни прославленная советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева

На 84-м году жизни скончалась заслуженный мастер спорта СССР, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном разрядах, спортивный журналист Анна Дмитриева. Об этом сообщил друг семьи, фотограф Юрий Рост.

Ушла из жизни прославленная советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева. Фото: Федерация тенниса России

В 1964 году Анне Дмитриевой, вошедшей в тройку сильнейших теннисисток Европы, присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. После окончания активной теннисной карьеры она работала тренером. В 2004 году Анна Дмитриева была внесена в списки Зала российской теннисной славы.

По окончании спортивной карьеры Анна Дмитриева стала журналисткой. С 1975 года она начала работать в качестве спортивного комментатора. В 1993 году перешла на работу на телеканал НТВ. С ноября 2004 года по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».

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