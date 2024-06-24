Один человек пострадал при пожаре в Псковской области за выходные

10:20, 24 июня 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области в минувшие выходные, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

22 июня в 2:25 на улице Фестивальной в Острове сгорела хозяйственная постройка. Предварительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки внутри хозпостройки. От огня спасён жилой дом.

23 июня в 13:12 на улице Пролетарской в Новосокольниках в многоквартирном доме в комнате квартиры огонь повредил кровать и постельные принадлежности, стену и потолок. Комната закопчена по всей площади. Пострадал 56-летний мужчина, он доставлен в медучреждение для оказания помощи. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Спасён жилой дом.

В 18:21 в деревне Подсевы Порховского района сгорело бесхозное строение. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

В 23:13 на улице Береговой в Пыталово в хозяйственной постройке огонь повредил чердак, предположительно из-за неисправности печного оборудования. Спасена баня.

24 июня в 1:24 у дома № 55 на улице Труда в Пскове огонь повредил мусорный контейнер. Предположительная причина возгорания – поджог. От огня спасён контейнер.