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Великолукский тренер получил дисквалификацию на пять месяцев за оскорбление судей

Великолукский тренер по кикбоксингу Георгий Кунгурцев получил дисквалификацию на пять месяцев на соревнованиях под эгидой Федерации кикбоксинга России за оскорбление судей на первенстве России, сообщает Федерация кикбоксинга России.

Георгий Кунгурцев. Фото: клуб «Отечество»

С 16 по 23 мая на первенстве России в Каспийске тренер и отец Никиты Кунгурцева Георгий Кунгурцев после окончания поединка, в котором великолучанин уступил судейским решением, начал оскорблять судей, выражаясь нецензурно.

Отметим, что Георгий Кунгурцев признал вину в проступке и раскаялся.

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