На этой неделе в Псковском музее-заповеднике пройдут санитарные дни
На этой неделе в Псковском музее-заповеднике пройдут санитарные дни, сообщили ПАИ в учреждении.
25 июня будут закрыты:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Власьевская башня;
– Плоская башня;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
26 июня:
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
27 июня (четверг):
– Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).
Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании посещения объектов.