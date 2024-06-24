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Культура

Себежский коллектив стал лауреатом международного фестиваля искусств в Анапе

Себежский коллектив «Реальность» стал лауреатом I степени Международного фестиваля искусств «Звёздная волна – 2024», пишет районная газета «Призыв».

Себежский коллектив стал лауреатом международного фестиваля искусств в Анапе. Фото здесь и далее предоставила Ирина Лимакова

Фестиваль проходил в Анапе с 17 по 24 июня. В нём приняли участие коллективы из Татарстана, Карелии, Марий Эл, Чувашии, Крыма, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краёв, Перми, Новосибирска, Рязани, Ставрополя, Пензы, Московской, Челябинской, Нижегородской, Свердловской, Белгородской, Ростовской, Псковской областей.

По итогам фестиваля себежский коллектив «Реальность» был удостоен звания лауреата I степени.

Руководитель коллектива Анастасия Малецкая сообщила, что коллектив также награждён грамотой «За искренность исполнения».

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