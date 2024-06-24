Псковский ансамбль выступил на международном фестивале песни и музыки в Белоруссии
Образцовый хореографический ансамбль «Радость» выступил на Международном фестивале песни и музыки в Белоруссии «Днепровские голоса в Дубровно», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.
Фестиваль проходил с 22 по 23 июня. В нём приняли участие представители Казахстана, Латвии, а также Татарстана, Смоленской и Псковской областей России.
Артисты приняли участие более чем в 40 мероприятиях, посвящённых знаменательным датам: 100-летию образования Дубровенского района и 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
В рамках фестиваля по городу прошло шествие «Венок дружбы» и гала-концерт на главной сцене города.
Также хореографический ансамбль «Радость» дал сольный концерт в агрокомплексе Дубровенского района.
Кроме того, псковичи приняли участие в митинге на мемориальном комплексе «Рыленки».
Ансамбль «Радость» наградили дипломом «За высокое исполнительское мастерство».
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