Псковский ансамбль выступил на международном фестивале песни и музыки в Белоруссии

11:18, 24 июня 2024, ПАИ

Образцовый хореографический ансамбль «Радость» выступил на Международном фестивале песни и музыки в Белоруссии «Днепровские голоса в Дубровно», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Фестиваль проходил с 22 по 23 июня. В нём приняли участие представители Казахстана, Латвии, а также Татарстана, Смоленской и Псковской областей России.

Артисты приняли участие более чем в 40 мероприятиях, посвящённых знаменательным датам: 100-летию образования Дубровенского района и 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках фестиваля по городу прошло шествие «Венок дружбы» и гала-концерт на главной сцене города.

Также хореографический ансамбль «Радость» дал сольный концерт в агрокомплексе Дубровенского района.

Кроме того, псковичи приняли участие в митинге на мемориальном комплексе «Рыленки».

Ансамбль «Радость» наградили дипломом «За высокое исполнительское мастерство».