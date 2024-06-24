Подведены итоги всероссийских соревнований «Псковская регата»

11:01, 24 июня 2024, ПАИ

Подведены итоги всероссийских соревнований по гребле «Псковская регата», которые прошли в Пскове 22 и 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.



Фото: Федерация гребного спорта России



Фото: Федерация гребного спорта России



Фото: Федерация гребного спорта России



Фото: Федерация гребного спорта России



Фото: Федерация гребного спорта России



Фото: Федерация гребного спорта России











На старт соревнований вышло более 130 спортсменов из семи регионов России. Псковскую область представили гребцы из Пскова и Дедовичей.

Среди юношей до 17 лет без рулевого второе место заняли спортсмены Псковской области Егор Колычев и Даниил Васильев. В этом же возрасте среди парных двоек бронзу завоевали Дмитрий Мутовин и Дмитрий Котов.

В парной четвёрке среди юношей до 17 лет серебро на счету спортсменов из Псковской области Михаила Мутовина, Дмитрия Котова, Егора Колычева и Даниила Васильева.

В одиночках среди девушек второе место заняла представительница Дедовичей Алиса Веселова. В парных двойках серебряными призёрами стали Алёна Смоленцева и Ксения Родионова. Среди парных четвёрок второе место заняли Алиса Веселова, Алёна Смоленцева, Ксения Радионова и Ульяна Фицай.

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