Жителей Псковской области приглашают на Международный строительный чемпионат

12:43, 24 июня 2024, ПАИ

Открыта регистрация на Международный строительный чемпионат. Жители Псковской области получат возможность заявить о себе на всю Россию, продемонстрировать профессиональные навыки, а также стать частью кадрового резерва строительной отрасли. Подать заявку можно здесь до 31 августа включительно, сообщили ПАИ в пресс-службе региона.

Участниками чемпионата могут стать работники отраслевых организаций России и иностранных государств и молодежь, обучающаяся в образовательных организациях. Чемпионат пройдет по трем лигам — основная, студенческая и школьная лига. Регистрация и предварительный этап проекта для школьников начнется 21 июня и продлится до 25 августа. Предварительный этап для основной и студенческой лиг начнется 1 июля и продлится до 31 августа. Он включает в себя теоретические и практические задания для участников.

Финал проекта пройдет в рамках Международной строительной недели с 1 по 4 октября в Екатеринбурге. Ожидается, что участие в проекте примут 12 тысяч человек из России и зарубежных стран. Финалистами смогут стать около 900 участников, в том числе — представители Псковской области.

Соревнования будут состоять более чем из 30 командных и индивидуальных номинаций, каждая из которых включает в себя такие формы участия, как индивидуальную, командную и мультикомандную. Часть из них предоставляет возможность участия в проекте людям с ограниченными возможностями здоровья. В списке номинаций — «Информационное моделирование и проектирование», «Монтаж автономной системы отопления», «Управление проектом сооружения», «Лучший эколог», «Охрана труда», «Строительный контроль», «ТИМ-специалист», «Комфортное жилье» и другие. Полный перечень номинаций доступен при регистрации на сайте https://wcc.rsv.ru. Победители в каждой номинации получат денежные выплаты от 25 до 300 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет 27 млн рублей.

Финалистам предстоит очно побороться в заключительных соревнованиях чемпионата в столице Свердловской области. Помимо соревновательной части, программа IV Международного строительного чемпионата предполагает проведение деловых и культурно-досуговых мероприятий, молодежного трека и выставки 100+ TechnoBuild.