Основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков станет гостем программы «Бизнес-ланч»

13:32, 24 июня 2024, ПАИ

Основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.

Почему предприятие появилось именно в Пушкиногорском районе? Каковы особенности производства сидра и перспективы развития этой отрасли в России?

Об этом и многом другом – в прямом эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.