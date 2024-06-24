Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.

Александр Казаков. Фото Андрея Степанова

Почему предприятие появилось именно в Пушкиногорском районе? Каковы особенности производства сидра и перспективы развития этой отрасли в России?

Об этом и многом другом – в прямом эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июня 2024

Основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков станет гостем программы «Бизнес-ланч»
22 июня 2024

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий плавающие ставки по кредитам
21 июня 2024

Сбербанк рассчитывает на дальнейший рост прибыли и позитивный тренд в дивидендах
21 июня 2024

Завод «Титан-Полимер» принял участие в выставке RosUpack
21 июня 2024

ФНС запустила новый онлайн-сервис для получения учредительных документов
21 июня 2024

Как легко и быстро получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, объяснили псковичам
21 июня 2024

О плюсах онлайн-сервисов налоговой рассказывают в медиацентре ПАИ
20 июня 2024

В Псковской области специалисты из 26 регионов обмениваются опытом по регулируемым закупкам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...