Сотрудник ПсковГУ представила вуз на ежегодной выставке «Российское образование» в Индии

14:35, 24 июня 2024, ПАИ

Заместитель директора института медицины и экспериментальной биологии по международной деятельности ПсковГУ Елена Трифонова представила вуз на ежегодной выставке «Российское образование», которая прошла в Индии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В рамках выставки состоялись круглые столы и встречи с потенциальными абитуриентами, а также представителями СМИ.

Традиционно выставка проходит в нескольких городах Индии, включая такие как Нью-Дели, Калькутта, Гувахати, Индор, Сурат, Лудхиана, Мумбаи, Хайдарабад, Бангалор.