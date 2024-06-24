Студенты-репинцы прибыли на пленэр в Пушкинский заповедник

15:28, 24 июня 2024, ПАИ

Без малого 50 молодых художников сегодня проходят практику в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Это студенты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств, будущие живописцы и графики.

В заповеднике отметили, что большая часть студенческого «художественного десанта» нынешнего года в Пушкиногорье впервые. Молодые люди уже побывали на специально организованных для них экскурсиях. Они поднялись в Святогорский монастырь к могиле поэта и некрополю Ганнибалов и Пушкиных, познакомились с музеями-усадьбами «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», с «Пушкинской деревней» и «Водяной мельницей в деревне Бугрово». Сейчас они активно работают на пленэрах по всей территории Пушкинского заповедника и в его окрестностях, а также в интерьерах мемориальных домов.

По итогам полуторамесячного пребывания студентов-художников в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будет организована большая выставка. Этой традиции более шестидесяти лет, зародилась она по инициативе легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко и его друзей-художников, которые тогда только начали преподавать в «Репинке». Кроме того, для большинства сегодняшних учащихся показ в «Михайловском» станет первой встречей с широкой зрительской аудиторией, началом профессиональной деятельности.