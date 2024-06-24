Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по конному спорту

16:40, 24 июня 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами всероссийской спартакиады специальной олимпиады по конному спорту, а также всероссийских соревнований для лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Старты прошли в Иркутске. Об этом ПАИ сообщили в конноспортивном клубе «Родина».

Сергей Иванов завоевал серебро в программе «Эстафета. Огибание шестов» и стал бронзовым призёром в «Рабочей тропе» и по программе «Английская езда».

Дарья Русяева заняла третье место в программе паралимпийской выездки в «Командном призе» и в «Личном призе» третьего уровня, а также заняла третье место в произвольной программе. Кроме того, псковичка выполнила норматив второго разряда, став первым паралимпийцем в Псковской области, получившим спортивный разряд в адаптивном конном спорте.

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