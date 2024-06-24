Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по конному спорту

Псковичи стали призёрами всероссийской спартакиады специальной олимпиады по конному спорту, а также всероссийских соревнований для лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Старты прошли в Иркутске. Об этом ПАИ сообщили в конноспортивном клубе «Родина».

Сергей Иванов завоевал серебро в программе «Эстафета. Огибание шестов» и стал бронзовым призёром в «Рабочей тропе» и по программе «Английская езда».

Сергей Иванов завоевал серебро и две бронзы. Фото здесь и далее: КСК «Родина»

Дарья Русяева заняла третье место в программе паралимпийской выездки в «Командном призе» и в «Личном призе» третьего уровня, а также заняла третье место в произвольной программе. Кроме того, псковичка выполнила норматив второго разряда, став первым паралимпийцем в Псковской области, получившим спортивный разряд в адаптивном конном спорте.

Дарья Русяева стала первым спортсменом в Псковской области, получившим разряд в адаптивном конном спорте

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июня 2024

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по конному спорту
24 июня 2024

Псковичи стали призёрами турниров по шахматам на фестивале «Господин Великий Новгород»
24 июня 2024

11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на международном турнире
24 июня 2024

Псковские баскетболисты завоевали бронзу турнира на фестивале в Анапе
24 июня 2024

Подведены итоги всероссийских соревнований «Псковская регата»
24 июня 2024

Великолукский тренер получил дисквалификацию на пять месяцев за оскорбление судей
22 июня 2024

Псковская регата на Великой
22 июня 2024

Псковская регата проходит на Великой в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...