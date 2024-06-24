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Экономика

В Псковской области намерены увеличить объёмы производства сидра

Порядка 170 тонн сидра планируют реализовать на сидродельне «Заповедник» в Пушкиногорье в 2024 году, сообщил основатель предприятия Александр Казаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.

Александр Казаков. Фото: ПАИ

В 2016 году производство на этой сидродельне начиналось с 15 тонн, за это время объёмы выросли практически в десять раз, подчеркнул гость радиоэфира.

«Делаем всегда больше, с запасом, потому что часть отправляется на дополнительное созревание, на выдержку. Если классическим методом производится, она может занимать два года и больше. Планируем в этом году произвести сусла, наверное, около 300 тонн, если позволит урожай яблок», – пояснил Александр Казаков.

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