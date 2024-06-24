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Экономика

На Всероссийской ярмарке трудоустройства кадровый центр Пскова будет представлен интерактивной площадкой

На Всероссийской ярмарке трудоустройства кадровый центр Пскова будет представлен интерактивной площадкой, заявили организаторы мероприятия на пресс-конференции в понедельник, 24 июня.

Кадровый центр представит интерактивную площадку на ярмарке трудоустройства в Пскове. Фото: ПАИ

Кадровый центр – это обновленный центр, который представит на Всероссийской ярмарке все свои услуги. В одном месте можно будет познакомиться, что предоставляют кадровые центры – профессиональные игры, моментальное трудоустройство, помощь в прохождении собеседования, помощь в составлении резюме и другие услуги, рассказала директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева.

«У нас открыт молодежный кадровый центр на Конной, 2. Они проводят много выездных мероприятий. На ярмарке центр презентует уникальную игру «Кадры», которую они разработали», – рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Молодежный кадровый центр представит на площадке мероприятия. Ранее с ними можно было ознакомиться на стенде Псковской области на ярмарке «Россия» на ВДНХ. Из нового также будет игра «Что? Где? Когда?», она связана с работой и трудоустройством. Чтобы принять в ней участие, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте ярмарки.

Напомним, старт Всероссийской ярмарки трудоустройства откроется в 10:00 28 июня. Мероприятия примут две площадки в Псковской области: в Пскове события ярмарки развернутся в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ, правительства Псковской области.

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