Запись к терапевту и детскому неврологу открыли в Псковском перинатальном центре

17:03, 24 июня 2024, ПАИ

Запись к терапевту и детскому неврологу открыли в Псковском клиническом перинатальном центре. Об этом сообщается в группе центра «ВКонтакте».

К врачу-педиатру, заместителю главного врача по педиатрической помощи Ольге Сачковой можно записаться на 22 и 29 июля.

К врачу-неврологу, заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Елене Егоровой можно записаться 2, 10, 16 и 23 июля с 15:30.



Запись к специалистам ведётся по телефону: 8 (8112) 67-29-78.