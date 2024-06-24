Запись к терапевту и детскому неврологу открыли в Псковском перинатальном центре
Запись к терапевту и детскому неврологу открыли в Псковском клиническом перинатальном центре. Об этом сообщается в группе центра «ВКонтакте».
К врачу-педиатру, заместителю главного врача по педиатрической помощи Ольге Сачковой можно записаться на 22 и 29 июля.
К врачу-неврологу, заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Елене Егоровой можно записаться 2, 10, 16 и 23 июля с 15:30.
Запись к специалистам ведётся по телефону: 8 (8112) 67-29-78.
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