Минпросвещения РФ не против появления оценки за поведение в школах

17:04, 24 июня 2024, ПАИ

Министерство просвещения РФ не против того, чтобы в школах начали ставить оценки за поведение. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что важно обозначить критерии её выставления. Кроме того, нужно понимать, какие от этого будут последствия.

Сергей Кравцов высказался в поддержку появления таких оценок на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по образованию.