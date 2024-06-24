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Общество

Минпросвещения РФ не против появления оценки за поведение в школах

Министерство просвещения РФ не против того, чтобы в школах начали ставить оценки за поведение. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Он также подчеркнул, что важно обозначить критерии её выставления. Кроме того, нужно понимать, какие от этого будут последствия.

Сергей Кравцов высказался в поддержку появления таких оценок на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по образованию.

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