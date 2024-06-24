В Пскове открыли мемориальную доску искусствоведу Ирине Родниковой

17:20, 24 июня 2024, ПАИ

В Пскове открыли мемориальную доску заслуженному работнику культуры Российской Федерации, искусствоведу, члену Союза художников России Ирине Родниковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Доску разместили на фасаде дома № 6/8 на улице Георгиевской.

Ирина Родникова умерла в 2015 году. Более 40 лет своей жизни она отдала Псковскому музею. Исследователь музейного собрания псковской иконописи и художественного серебра; автор экспозиций «Живопись древнего Пскова» и «Художественное серебро XVI–XIX веков», монографии «Псковская икона XIII–XVI веков», альбома «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», альбома-каталога «Псковская икона XIV–XVII веков из собрания Псковского музея», серии «Художественные музеи СССР», книги «Икона «Спас Недреманное Око» из Псковского музея», «К истории иконографического извода», десятков публикаций по древнерусскому станковому и прикладному искусству, творчеству современных псковских художников, статей для «Псковской энциклопедии».

Ирина Родникова была награждена медалью «Ветеран труда», медалями Академии российской словесности «Ревнителю просвещения», в память 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», занесена в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова».