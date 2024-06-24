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Экономика

О взаимодействии псковских образовательных учреждений и работодателей рассказали организаторы ярмарки трудоустройства

О задачах сферы образования в рамках участия во Всероссийской ярмарке трудоустройства рассказал заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев на пресс-конференции, посвящённой участию региона в ярмарке, сегодня, 24 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

О взаимодействии псковских образовательных учреждений и работодателей рассказали организаторы ярмарки трудоустройства. Фото: ПАИ

«Мы очень активно принимаем участие во всех мероприятиях как на региональном уровне, так и в муниципальных образованиях. У нас принимает участие 15 учреждений среднего профессионального образования, в которых обучаются от 10 тысяч студентов по 56 направлениям подготовки специалистов СПО и по 27 профессиям. Порядка трёх тысяч студентов набираем на первый курс ежегодно, столько же и выпускается. Благодаря такой большой работе, которая проводится комитетами по труду и образованию, недостатка абитуриентов у нас нет. У нас от двух до шести человек на место со средним баллом от 4,2 до 4,6», – рассказал он.

Спикер отметил, что в текущем году в регионе реализуется федеральный проект «Профессионалитет», в который вошли Псковский политехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, которые преподают образование в новом формате – искусство креативной индустрии.

«Чтобы увеличить линию профессионального образования, у нас с 2023 года во всех школах проводится такое направление, как профминимум, когда с шестого класса проводятся занятия по единому стандарту по профориентации. Это введение детей в профессию, чтобы они выявили свои умения, которые потом уже могут перейти в профессию», – сказал Сергей Николаев.

Кроме того, в текущем году ведётся активная работа по предоставлению целевого обучения. В частности, по программам педагогического направления на портале «Работа России» у нас уже образовательные организации, детские сады, школы выставили порядка 400 предложений по целевому обучению по педагогическому направлению.

«Направлений подготовки и для среднего профессионального образования, и для высшего много, есть из чего выбрать. Мы формируем направления подготовки исходя из потребностей. Мы запрашиваем информацию о направлениях подготовки, которые актуальны для экономики региона, и только на эти направления мы объявляем конкурс», – пояснил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства откроется в 10:00 28 июня. Мероприятия примут две площадки в Псковской области: в Пскове события ярмарки развернутся в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

Мероприятие пройдёт в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства Псковской области.

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