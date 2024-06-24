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Третий образовательный заезд «Школа реставратора: наследники мастеров» состоялся сегодня в Печорах

​Третий образовательный заезд «Школа реставратора: наследники мастеров» состоялся в Печорах сегодня, 24 июня. 137 участников из 25 регионов России в течение пяти дней будут учиться истории, архитектуре и реставрации. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Третий образовательный заезд «Школа реставратора: наследники мастеров» состоялся сегодня в Печорах. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Участников ждёт не только теоретическая часть, которую проведут мастера и эксперты, но и отработка навыков на улицах города Печоры.

Среди участников заезда школьники от 14 до 17 лет – победители олимпиад по истории. Они будут проходить свою программу подготовки к олимпиадам. Также участниками заезда стали будущие реставраторы и молодые специалисты в этой области. Реставраторов можно условно разделить на две команды – на теоретиков и практиков. Среди теоретиков в основном студенты вторых и третьих курсов вузов, их будут обучать искусству реставрации. А вот практики получат возможность заняться непосредственно реставрационными работами в Псково-Печерском монастыре, ведь среди них есть молодые специалисты-реставраторы.

На торжественном открытии к участникам обратились архиепископ Печерский Матфей, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», настоятель храма Преподобного Серафима Саровского в Раеве в Москве протоиерей Алексий Яковлев, руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева и архитектор-реставратор высшей категории, председатель правления АНО «Национальный реставрационный центр», вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов.

Все участники почтили минутой молчания память погибших вчера в Севастополе, Махачкале и Дербенте.

Отметим, что организаторами заезда «Школа реставратора: наследники мастеров» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в партнёрстве с Общероссийской общественной организацией «Союз реставраторов России», АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области», а также комитет по охране объектов культурного наследия правительства Псковской области и ПсковГУ.

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