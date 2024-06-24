Семья из Великих Лук поборется за приз в 5 млн рублей в финале конкурса «Это у нас семейное»

18:55, 24 июня 2024, ПАИ

Псковскую область в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представит семья Александровых из Великих Лук. В их команде 11 участников, включая четверых детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Все они являются активистами, спортсменами, волонтёрами. Финал пройдёт в Москве с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж». Событие приурочено к празднованию Года семьи в России.

По итогам конкурса 30 семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий.

Цель проекта – поддержка традиционных семейных ценностей и укрепление российских семей. Участие в конкурсе позволит представителям разных поколений найти интересные совместные занятия и увлечения, исследовать историю своей семьи и возродить лучшие семейные традиции.