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Митрополит Арсений совершил литургию в Псково-Печерском монастыре и вручил дипломы выпускникам духовной семинарии

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре и вручил дипломы выпускникам Псково-Печерской духовной семинарии сегодня, в День Святого Духа, 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополит Арсений совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре и вручил дипломы выпускникам духовной семинарии. Фото здесь и далее: Псковская епархия

Ему сослужили архиепископ Печерский Матфей, викарий Псковской епархии с братией Псково-Печерской обители в священном сане, благочинный Печорского округа епархии протоиерей Владимир Семиндяев, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в посёлке Палкино протоиерей Владимир Бабин, руководитель молодёжного отдела Крымской епархии иеромонах Анастасий (Байков), преподаватели Псково-Печерской духовной семинарии в священном сане.

Песнопения литургии исполнили братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники, преподаватели и студенты Псково-Печерской духовной семинарии.

Перед началом богослужения митрополит Арсений совершил постриг во чтецы выпускников семинарии.

На малом входе Божественной литургии за усердное служение церкви Христовой проректор Псково-Печерской духовной семинарии по воспитательной работе иерей Андрей Кичайкин был удостоен права ношения камилавки. По евхаристическом каноне митрополит Арсений рукоположил в сан диакона студента третьего курса семинарии Николая Сергеенко.

По окончании богослужения владыку митрополита поприветствовал игумен Псково-Печерской обители архиепископ Матфей, после чего митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. Затем исполняющий обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии митрополит Псковский и Порховский Арсений вручил выпускникам дипломы об окончании обучения.

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