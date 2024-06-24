В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация стен и башен архитектурного ансамбля обители
В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация стен и башен архитектурного ансамбля обители. Работы проходят снаружи и внутри монастыря. Удаляется штукатурный слой со стены на участке от башни Святых ворот до церкви Николы Вратаря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
«Проектом предусмотрена вычинка разрушенного камня, укрепление стен, обработка швов, устройство отмостки, будет облагорожена территория, проведены дополнительные инженерные сети, скрыты электрические кабели, которые в настоящее время проходят по крепостным стенам и башням», – отметили специалисты.
Каменные стены с шестью башнями и тремя воротами были построены в 1558–1565 годах в начале Ливонской войны. Позднее были построены ещё четыре башни. Псково-Печерская крепость выдержала двухмесячную осаду отряда войск Стефана Батория в 1581 году, участвовала в приграничных боевых действиях вплоть до конца Северной войны в 1721 году.
Последняя реставрация проводилась в 1960-х благодаря архимандриту Алипию (Воронову), наместнику Псково-Печерского монастыря.
В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация стен и башен архитектурного ансамбля обители
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