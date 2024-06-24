День памяти Николая Римского-Корсакова прошел в Любенске и Вечаше

21:32, 24 июня 2024, ПАИ

День памяти Николая Римского-Корсакова прошёл в Любенске и Вечаше Плюсского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

День начался с экскурсии по усадьбе в Любенске. После состоялся масштабный концерт в Вечаше. Музыканты из разных городов собрались в этот день на площадке музея: музыка играла и в концертном зале, и в парке.

Перед слушателями выступили балалаечник Константин Абабков, вокалистка Ламара Арушанян из детской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков), вокалистка Нина Бурдина из Стругокрасненской музыкальной школы, саксофонисты Лев Агер и Лукерья Первушина из детской школы искусств (Плюсса). Выступили также артисты студенческой филармонии и фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Напомним, усадьба Любенск располагается в полутора километрах от Вечаши. В конце XIX – начале XX века эта усадьба принадлежала А. В. Бухаровой, которая сдала под дачу Римским-Корсаковым на лето 1907 года большой дом. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу «Золотой петушок».