День дружбы и единения славян отмечается сегодня

07:45, 25 июня 2024, ПАИ

25 июня славяне всего мира, а это более 300 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения славян, сообщает calend.ru.

Этот праздник был учреждён в 1990-х годах, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых условиях.

Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Они составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии.