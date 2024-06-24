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Общество

Россияне рассказали, как справляются со стрессом

Около 40% россиян признаются, что испытывают стресс, а самыми распространенными способами справляться с ним они называют прогулки, время с близкими и вкусную еду. Такие результаты приводит «Ромир» в исследовании «Покупатель — в центре рыночных трансформаций», пишет РБК.

О том, что они испытывают стресс, в первом квартале 2024 года заявляли 38% респондентов (вопрос был сформулирован так: «Как вы считаете, испытываете ли вы стресс на текущий момент?»), говорится в исследовании. Годом ранее, в первом квартале 2023 года, доля испытывающих стресс составляла 47%, а во втором квартале 2022 года — в первые месяцы после начала военной операции на Украине и введения масштабных санкций — о стрессовом состоянии говорили 52%.

Самыми распространенными способами справиться со стрессом, согласно исследованию «Ромира», являются: прогулки — такой вариант назвали 44% респондентов (доля всех ответивших, а не только тех, кто испытывает стресс в настоящее время); время с близкими и друзьями — 37%; вкусная еда — 31%; время с животными — 28% (возможны были одновременно несколько вариантов ответа).

Правильное питание и прием витаминов и биологически активных добавок рассматривают в качестве метода минимизации стресса по 23% респондентов. Употребление алкоголя как способ борьбы со стрессом назвали 17% участников опроса.

По сравнению с первым кварталом прошлого года россияне в рамках борьбы со стрессом стали чаще гулять, проводить время с животными, правильно питаться, принимать специальные лекарства, заниматься спортом, посещать врача или психолога. Все эти варианты ответов прибавили по 3 процентных пункта.

Также на 2 п.п. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля таких ответов, как «вкусная еда» (с 29 до 31%), «употребление алкоголя» (с 15 до 17%), «покупка себе новых вещей» (с 13 до 15%). Многие компенсируют стресс за счет социализации, встреч с друзьями, прогулок, но многие также компенсируют его за счет питания, это правда. Рост трат на продукты питания не уменьшается, эта тенденция не меняется с 2022 года.

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