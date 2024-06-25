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Общество

Около 300 книг подарила себежанка районной библиотеке

Себежанка Татьяна Игнатович подарила около 300 книг Себежской районной библиотеке, пишет газета «Призыв».

Около 300 книг подарила себежанка районной библиотеке. Фото: газета «Призыв»

Часть книг останется в районной библиотеке, а остальные отправят в сельские.

Передача книг прошла в рамках акции «Книги – в сельские библиотеки», которую проводит фонд «Земляки».

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