Около 300 книг подарила себежанка районной библиотеке
Себежанка Татьяна Игнатович подарила около 300 книг Себежской районной библиотеке, пишет газета «Призыв».
Часть книг останется в районной библиотеке, а остальные отправят в сельские.
Передача книг прошла в рамках акции «Книги – в сельские библиотеки», которую проводит фонд «Земляки».
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