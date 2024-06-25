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Авиакомпания Red Wings изменила время вылета первого рейса Псков – Махачкала

Авиакомпания Red Wings изменила время вылета первого рейса Псков – Махачкала. Изменение распространяется только на рейс 27 июня, следует из данных, представленных на сайте авиаперевозчика.

Фото: 59.ru

На сайте сказано, что самолёт прибудет в Псков в 11:45 по московскому времени. Вылет в Махачкалу, согласно изменённому расписанию, в 13:00.

Напомним, что рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам на российских лайнерах SSJ-100. Время полета составит 3 часа 45 минут. Из Пскова вылет по расписанию производится в 11:25, обратный рейс из Махачкалы – утром в 6:40.

Махачкала станет пятым по счёту маршрутом российских авиакомпаний из международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги. Сейчас из Пскова можно вылететь в Москву, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

Новый рейс позволит жителям Псковской области открыть для себя новое направление туризма, а также увеличит пассажиропоток через аэропорт в Махачкале (Уйташ), откуда Red Wings осуществляет прямые перелёты по 15 маршрутам.

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