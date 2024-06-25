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Стихи под музыку Владислава Тясто и хоббихорсинг: что ждёт псковичей в пятый день ярмарки «Виноград»

Программу пятого дня эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 21 по 30 июня, опубликовали в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • Программа пятого дня ярмарки «Виноград» в Пскове
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа пятого дня ярмарки «Виноград» в Пскове
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа пятого дня ярмарки «Виноград» в Пскове
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа пятого дня ярмарки «Виноград» в Пскове
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа пятого дня ярмарки «Виноград» в Пскове
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа пятого дня ярмарки «Виноград» в Пскове
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Для гостей ярмарки на площадке «Крым» в 18:30 выступят квартет Kos и Иван Фёдоров, а в 20:00 – квартет Анны Бутурлиной.

На площадке «Кубань» в 18:00 стартует авторская программа Дины Дабришюте «Стихи под музыку Владислава Тясто». Кроме того, на этой же сцене в 19:00 выступит акустический блюз-рок бэнд «Вальяж».

Первые мероприятия стартуют уже в 11:00 на площадке «Дон». Там покажут мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве».

Кроме того, в лектории «Винология» пройдёт ряд мастер-классов. Чтобы попасть на мастер-классы и лекции в «Винологии», необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Напомним, что всего на ярмарке представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Все площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

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