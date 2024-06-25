Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичка стала победителем теннисного турнира в Великом Новгороде

Псковичка Татьяна Федоренкова стала победителем женского теннисного турнира, посвящённого 80-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Состязания прошли в Великом Новгороде, сообщили ПАИ в управлении по физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода.

Псковичка стала победителем теннисного турнира в Великом Новгороде. Фото: управление по физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода

Всего в соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Пскова.

У мужчин весь пьедестал достался хозяевам соревнований, новгородским теннисистам, а в женском зачёте псковичка Татьяна Федоренкова стала победителем. Второе и третье места заняли представительницы Великого Новгорода Ульяна Федорова и Мария Васильева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июня 2024

В Пскове подвели итоги смешанного турнира по пляжному волейболу
25 июня 2024

Псковичка стала победителем теннисного турнира в Великом Новгороде
24 июня 2024

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по конному спорту
24 июня 2024

Псковичи стали призёрами турниров по шахматам на фестивале «Господин Великий Новгород»
24 июня 2024

11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на международном турнире
24 июня 2024

Псковские баскетболисты завоевали бронзу турнира на фестивале в Анапе
24 июня 2024

Подведены итоги всероссийских соревнований «Псковская регата»
24 июня 2024

Великолукский тренер получил дисквалификацию на пять месяцев за оскорбление судей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...