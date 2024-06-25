Псковичка стала победителем теннисного турнира в Великом Новгороде

10:34, 25 июня 2024, ПАИ

Псковичка Татьяна Федоренкова стала победителем женского теннисного турнира, посвящённого 80-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Состязания прошли в Великом Новгороде, сообщили ПАИ в управлении по физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода.

Всего в соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Пскова.

У мужчин весь пьедестал достался хозяевам соревнований, новгородским теннисистам, а в женском зачёте псковичка Татьяна Федоренкова стала победителем. Второе и третье места заняли представительницы Великого Новгорода Ульяна Федорова и Мария Васильева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».