В Пскове подвели итоги смешанного турнира по пляжному волейболу

10:55, 25 июня 2024, ПАИ

Подведены итоги турнира по пляжному волейболу в формате «микст», который прошёл на городском пляже Пскова 23 июня. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Pskov volleyball club



Фото: Pskov volleyball club



Фото: Pskov volleyball club



Фото: Pskov volleyball club



Фото: Pskov volleyball club









За награды соревнований боролись 25 пар волейболистов из Санкт-Петербурга, Псковской области и Великого Новгорода.

В категории «Хард», где играли самые сильные волейболисты турнира, первое место заняли псковичи Николай Евстифеев и Ольга Семилетова. Вторыми стали гости из Великого Новгорода Артём Орлов и Виктория Лозовская. Замкнули тройку лидеров петербуржцы Антон Павлов и Алина Седова.

В категории «Лайт» весь пьедестал достался псковским волейболистам. Первыми стали Любовь Воинова и Артём Гарусов, вторыми – Виктория Савостина и Святослав Зюсько, а третьими – Анна Матвеева и Владимир Степанов.

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