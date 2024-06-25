Концерт клавесинной музыки «Под зелёными липами: летнее барокко» пройдёт в печорской кирхе
29 июня в 16:30 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) состоится концерт органной и клавесинной музыки «Под зелёными липами: летнее барокко». Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов Маргарита Еськина из Москвы.
В программе:
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Прелюдия и фуга до мажор BWV 545
Джироламо Фрескобальди (1583-1643) Каприччио на тему Ку-ку.
И. С. Бах Фуга из Сонаты All’ imitatio Gallina Cuccu BWV 963 («в подражание Курице и Кукушке»).
Доменико Скарлатти (1685-1757) Избранные сонаты.
Ян Питерсон Свелинк (1562-1621) Токката и Вариации на тему песни «Под зелёными липами».
Петер Филипс (1560-1628) Rossignuol («Соловей»)
И. С. Бах Пастораль фа мажор BWV 590
Alla Siciliana
Allemande
Aria
Alla Gigue
Бернардо Пасквини (1637-1710) Toccata con lo Scherzo del Cucco («Токката и Скерцо на мотив Ку-ку»)
И. С. Бах. Фантазия соль мажор BWV 572.
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