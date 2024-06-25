Концерт клавесинной музыки «Под зелёными липами: летнее барокко» пройдёт в печорской кирхе

11:24, 25 июня 2024, ПАИ

29 июня в 16:30 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) состоится концерт органной и клавесинной музыки «Под зелёными липами: летнее барокко». Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов Маргарита Еськина из Москвы.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Прелюдия и фуга до мажор BWV 545

Джироламо Фрескобальди (1583-1643) Каприччио на тему Ку-ку.

И. С. Бах Фуга из Сонаты All’ imitatio Gallina Cuccu BWV 963 («в подражание Курице и Кукушке»).

Доменико Скарлатти (1685-1757) Избранные сонаты.

Ян Питерсон Свелинк (1562-1621) Токката и Вариации на тему песни «Под зелёными липами».

Петер Филипс (1560-1628) Rossignuol («Соловей»)

И. С. Бах Пастораль фа мажор BWV 590

Alla Siciliana

Allemande

Aria

Alla Gigue

Бернардо Пасквини (1637-1710) Toccata con lo Scherzo del Cucco («Токката и Скерцо на мотив Ку-ку»)

И. С. Бах. Фантазия соль мажор BWV 572.