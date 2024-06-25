На концерт органной музыки приглашают псковичей

11:53, 25 июня 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Солнечная классика» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 29 июня в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие московская органистка, преподаватель органного класса МГУ, штатный органист евангелическо-лютеранского прихода святых апостолов Петра и Павла в Москве церкви Ингрии, лауреат Всероссийской премии «Органист года – 2022» Юлия Лотова.

В программе концерта «Солнечная классика» прозвучат музыкальные произведения немецких композиторов и органистов эпохи барокко, пишущих в «фантазийном стиле», Георга Бёма, Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора и органиста эпохи барокко Луи Николя Клерамбо, французского композитора-неоклассика и органиста-новатора XIX-XX веков Шарля-Камиля Сен-Санса, французского композитора и органиста-виртуоза XIX-XX веков Жозефа Эли Жорж-Мари Бонне, французского органиста и композитора XIX века Луи Джеймса Альфреда Лефебюр-Вели и современного немецкого композитора и органиста-виртуоза Ханса-Андре Штамма.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 65 минут.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.