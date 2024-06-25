До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 июня

12:01, 25 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 26 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет низким.