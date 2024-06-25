До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 июня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 26 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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