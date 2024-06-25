Новоржевский боец проведёт профессиональный поединок по К-1 со спортсменом из Китая

12:40, 25 июня 2024, ПАИ

Новоржевский спортсмен, воспитанник клуба Versus Илья Ильин проведёт профессиональный бой по K-1 с китайским бойцом Ли Боланем. Бой состоится на площадке «Ультиматум удара» в Санкт-Петербурге 3 июля, сообщил спортсмен в беседе с корреспондентом ПАИ.

Илья Ильин в своей спортивной карьере провёл восемь профессиональных боёв, в пяти из которых одержал победу.

«Необычные ощущения. Для меня это впервые, но к такому я был готов с самого начала. Тренер настраивал меня на профессиональные бои не только с российскими бойцами, но и иностранцами», – поделился Илья Ильин.

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