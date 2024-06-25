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Общество

19 лесных пожаров зарегистрировано в Псковской области с начала пожароопасного сезона

19 лесных пожаров зарегистрировано в Псковской области с начала пожароопасного сезона. Это меньше прошлогоднего показателя на 70 %. Об этом главе региона Михаилу Ведерникову доложил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Михаил Ведерников и Виктор Мусатов обсудили вопросы охраны и защиты лесного фонда от пожаров. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

При этом площадь лесов, повреждённых огнём, сократилась на 90 %: с 150 до менее 15 гектаров. При этом в мае в регионе держался высокий класс пожарной опасности: от 4 до 4,3. Таких показателей на территории области не фиксировалось с 2012 года.

Кроме того, в Псковской области есть тенденция по сокращению лесных пожаров – регион в 2023 году вошёл в пятёрку лучших субъектов России по оперативности тушения лесных пожаров.

По итогам лесных пожаров не было допущено ущербов лесному фонду. При этом на лето прогноз также благоприятный, отметил Виктор Мусатов. Чаще всего пожары происходят из-за человеческого фактора. А ещё три возгорания возникли из-за грозовой активности.

Помимо прочего, в области сохраняется высокий уровень скорости пожаротушения. Все возгорания в регионе ликвидируют в течение суток, а более 80 % – до завершения дня, обратил внимание Виктор Мусатов.

Важную роль в достижении этих результатов сыграл мониторинг пожарной опасности и своевременное реагирование сил и средств тушения. Для этого в области применяют региональную систему дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель», авиапатрулирование территорий и запуск беспилотников.

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