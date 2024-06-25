Россияне заплатили с помощью биометрии более 5 млн раз с начала года

12:59, 25 июня 2024, ПАИ

Доля альтернативной оплаты в безналичных оплатах за 2024 год выросла более чем в 1,5 раза. Всего россияне совершили с начала года 5,2 млн оплат с использованием биометрии, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбербанка.

Россия первая страна в мире, которая массово начала использовать технологию биометрии для обычных платежей. Прошлым летом Сбер запустил сервис «оплата улыбкой» для массового пользователя. Сегодня по всей стране уже установлено около 600 тысяч терминалов, которые могут принимать оплату по биометрии. Это составляет примерно 30-33 % всего рынка работающих терминалов в мире.

Крупнейшие города по количеству транзакций:

Москва – свыше 178 тысяч в месяц;

Санкт-Петербург – свыше 62 тысяч в месяц;

Екатеринбург – 23,5 тысячи в месяц;

Нижний Новгород – 21,5 тысячи в месяц;

Новосибирск – 17,6 тысячи в месяц.

Ранг Город Количество биотранзакций 1 Москва 178 068 2 Санкт-Петербург 62 516 3 Екатеринбург 23 570 4 Нижний Новгород 21 542 5 Новосибирск 17 645 6 Пермь 16 222 7 Уфа 15 544 8 Красноярск 15 220 9 Тюмень 14 883 10 Краснодар 14 730

Интересно, что чаще всего оплата по биометрии происходит с 12:00 до 16:00, спад приходится на ночное время – с полуночи до четырёх часов утра.

Время Биотранзакции, апрель 2024 года 00:00 – 04:00 19 727 2% 04:00 – 08:00 65 476 6% 08:00 – 12:00 255 338 22% 12:00 – 16:00 343 965 30% 16:00 – 20:00 325 351 29% 20:00 – 24:00 126 370 11%

В настоящий момент к сервису подключились уже 30 млн клиентов Сбера. Ежедневно подключаются и пробуют этот метод оплаты по 50 тысяч человек.