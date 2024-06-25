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Экономика

Россияне заплатили с помощью биометрии более 5 млн раз с начала года

Доля альтернативной оплаты в безналичных оплатах за 2024 год выросла более чем в 1,5 раза. Всего россияне совершили с начала года 5,2 млн оплат с использованием биометрии, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбербанка.

Фото: пресс-служба Сбера

Россия первая страна в мире, которая массово начала использовать технологию биометрии для обычных платежей. Прошлым летом Сбер запустил сервис «оплата улыбкой» для массового пользователя. Сегодня по всей стране уже установлено около 600 тысяч терминалов, которые могут принимать оплату по биометрии. Это составляет примерно 30-33 % всего рынка работающих терминалов в мире.

Крупнейшие города по количеству транзакций:

  • Москва – свыше 178 тысяч в месяц;
  • Санкт-Петербург – свыше 62 тысяч в месяц;
  • Екатеринбург – 23,5 тысячи в месяц;
  • Нижний Новгород – 21,5 тысячи в месяц;
  • Новосибирск – 17,6 тысячи в месяц.

Ранг

Город

Количество биотранзакций

1

Москва

178 068

2

Санкт-Петербург

62 516

3

Екатеринбург

23 570

4

Нижний Новгород

21 542

5

Новосибирск

17 645

6

Пермь

16 222

7

Уфа

15 544

8

Красноярск

15 220

9

Тюмень

14 883

10

Краснодар

14 730

Интересно, что чаще всего оплата по биометрии происходит с 12:00 до 16:00, спад приходится на ночное время – с полуночи до четырёх часов утра.

Время

Биотранзакции, апрель 2024 года

00:00 – 04:00

19 727

2%

04:00 – 08:00

65 476

6%

08:00 – 12:00

255 338

22%

12:00 – 16:00

343 965

30%

16:00 – 20:00

325 351

29%

20:00 – 24:00

126 370

11%

В настоящий момент к сервису подключились уже 30 млн клиентов Сбера. Ежедневно подключаются и пробуют этот метод оплаты по 50 тысяч человек.

Регион/область/республика

Количество биотранзакций

Краснодарский край

41 082

Свердловская область

39 230

Нижегородская область

35 690

Пермский край

28 398

Республика Татарстан

28 178

Республика Башкортостан

25 930

Самарская область

25 909

Красноярский край

25 730

Ростовская область

24 605

Иркутская область

23 722

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