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Общество

2 июля в Псковском перинатальном центре откроется новый поток «Школы материнства»

2 июля в Псковском клиническом перинатальном центре откроется новый поток «Школы материнства», сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Это бесплатный формат обучения, доступный всем желающим, а также прекрасная возможность лично познакомиться со специалистами перинатального центра. Курс доступен бесплатно для всех беременных женщин, но количество мест ограничено, так как в первую очередь сейчас мы записываем будущих мамочек, у которых ПДР стоит на июль-август», – уточнили в перинатальном центре.

Основная задача курса – дать информацию о процессе родов, помочь избавиться от страхов и ложных сведений, возможно полученных в процессе жизни, научить основным способам повышения комфорта в родах и способам самопомощи.

Расписание занятий от врачей и специалистов Псковского клинического перинатального центра:

2 июля в 15:00 – «Психологическая подготовка к родам. Методики самопомощи, дыхания и релаксации» – Эмма Абдулаева, психолог.

3 июля в 15:00 – «Транзиторные состояния в период новорожденности» – Кристина Покровская, врач-неонатолог.

4 июля в 15:00 – «Эпидуральная и спинальная анестезия в акушерской практике» – Сергей Бобров, врач – анестезиолог-реаниматолог.

5 июля в 13:00 – «Особенности физической нагрузки в беременность и после родов. Ее необходимость и безопасность» – Табунщикова Мария Дмитриевна, инструктор перинатальной йоги.

8 июля в 15:00 – «Грудное вскармливание» – Екатерина Иванова, детская медицинская сестра.

9 июля в 15:00 – «Стресс, способы профилактики. Предотвращение послеродовой депрессии, и если она возникла, что с этим делать» – Виктория Сымитка, психолог.

10 июля в 15:00 – «Выплаты и пособия» – Алина Кулик, ведущий юрисконсульт; «Сервисные роды» – Дарина Козлова, начальник коммерческого отдела.

11 июля в 15:00 – «Роды» – Наталья Петрова, врач – акушер-гинеколог.

12 июля в 15:00 – «Особенности послеродового периода» – Алена Игоревна Чуйкова, врач – акушер-гинеколог.

Записаться на курсы подготовки к родам можно по телефону: 8-905-295-59-22 (Ленура). Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

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