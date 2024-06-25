Радиоактивные метки для крапления карт нашли российские таможенники у пассажирки из Дубая

14:48, 25 июня 2024, ПАИ

Радиоактивные метки для крапления карт нашли российские таможенники у пассажирки из Дубая. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.

40-летнюю гражданку Вьетнама остановили на «зеленом» коридоре в аэропорту Домодедово. Фон ее багажа в 6 тысяч раз превысил норму, сработала система радиационного контроля «Янтарь».

В чемодане женщина перевозила обернутые в свинцовую фольгу металлические баночки. Внутри них – бумажные фрагменты игральных карт 1,5х1,5 см с изображением мастей.

Их используют мошенники: дозиметр срабатывает на близком расстоянии и идентифицирует карту. Однако уровень излучения является опасным для здоровья.



Предметы изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф. По решению Роспотребнадзора ввоз товара в страну запрещен.