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Общество

Доплату к пенсии за сельский стаж получают более 5 тысяч жителей Псковской области

Отделение СФР по Псковской области выплачивает доплату к пенсии за многолетний стаж в сельском хозяйстве 5 130 жителям региона. Среди них — агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловоды и другие сельские труженики, вышедшие на заслуженный отдых, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения.

Право на такую доплату имеют неработающие жители области, проживающие в сельской местности и проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве в определенных профессиях, напомнили в СФР.

Список таких профессий утвержден правительством России. В нем учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве — всего более 500 профессий. Работа, которая выполнялась за период до 1 января 1992 года в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах на территории РСФСР, включается в стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

«Сельская доплата неработающему пенсионеру равна 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Размер фиксированной выплаты в 2024 году в регионе составляет 8 134,88 рубля. Соответственно, доплата за работу псковских тружеников в сельском хозяйстве составляет 2033,72 рубля. Доплата назначается в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. Обязательное условие — пенсионер должен быть неработающим», — рассказала управляющая отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

С 2022 года ранее назначенная сельская надбавка сохраняется при переезде пенсионера в город.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Отделения СФР по Псковской области 8-800-200-00-98.

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