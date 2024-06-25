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Спорт

Организаторы сообщили об отмене Псковского триатлона

Организаторы Псковского триатлона, который впервые прошёл в прошлом году на олимпийской дистанции, сообщили об отмене мероприятия в этом году. Об этом сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы сообщили об отмене Псковского триатлона. Фото: ПАИ

«Вынуждены вам сообщить, что по не зависящим от организаторов причинам Псковский триатлон – 2024 отменяется. Нам очень жаль, но так сложились обстоятельства. Все слоты участников в качестве компенсации переносятся на Псковский триатлон – 2025», – говорится в сообщении группы триатлона в соцсети «ВКонтакте».

Один из организаторов соревнований Александр Кузьмин пока отказался сообщать причины, по которым мероприятие не состоится в этом году.

Ранее сообщалось, что на Псковский триатлон в этом году зарегистрировались олимпийская чемпионка по биатлону Динара Смольская и призёр Олимпийских игр Антон Смольский, а также чемпионы мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков.

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