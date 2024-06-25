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Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах

Возгорание дома № 19 произошло на улице Первомайской в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения.

  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Предварительная причина возгорания – поджог.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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