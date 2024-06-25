Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
Возгорание дома № 19 произошло на улице Первомайской в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Предварительная причина возгорания – поджог.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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