Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах

15:52, 25 июня 2024, ПАИ

Возгорание дома № 19 произошло на улице Первомайской в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения.

Предварительная причина возгорания – поджог.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.