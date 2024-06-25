ПсковГУ и вуз из Сербии договорились о сотрудничестве

16:02, 25 июня 2024, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина и руководитель университета города Ниш (Сербия) Антич Драган подписали соглашение о сотрудничестве между двумя вузами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в образовательной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности. Приоритетными целями сотрудничества являются осуществление академического обмена студентами, преподавателями, научными сотрудниками, выполнение совместных научно-исследовательских проектов, содействие в публикации результатов научных исследований.

ПсковГУ пригласил делегацию студентов и преподавателей Нишского университета, который является главным образовательным и научно-исследовательским центром в Восточной и Южной Сербии, к участию в проекте «Школа по инженерным наукам Союзного государства». Этот проект был поддержан Министерством науки и высшего образования РФ: в апреле 2023 года 100 студентов из вузов России и Белоруссии прошли образовательную программу по направлению «Тяжёлое машиностроение». Первую неделю участники провели на площадке ПсковГУ, вторую – в Белорусском национальном техническом университете.

Добавим, в рамках визита в Сербию ректор ПсковГУ Наталья Ильина провела ряд встреч, направленных на развитие образовательных и научных проектов совместно с факультетами Белградского университета и университета в городе Ниш. Поездка была организована во взаимодействии с представительством Россотрудничества в Сербии с целью знакомства с академическим сообществом и обсуждения перспектив развития международных образовательных и научных проектов.