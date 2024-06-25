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Большой теннисный турнир в свободном формате пройдёт в Пскове

Большое летнее первенство по теннису в свободном формате пройдёт в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила псковский тренер Ирина Студнева.

Большой теннисный турнир в свободном формате пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

За награды соревнований поборются теннисисты в трёх возрастных группах: среди детей 8-10 лет на стандартном корте, юношей и девушек до 14 лет, взрослых любого уровня подготовки.

Регламент соревнований подразумевает матчи в два сета. В случае ничьей играется третий сет в виде тай-брейка до десяти очков.

Соревнования проходят в свободной форме, где игроки сами договариваются, где и когда пройдёт матч, а также самостоятельно судят его. Кроме того, необязательно играть все матчи в рамках соревнований, но в таком случае шанс на победу снижается. Игры турнира должны быть сыграны на грунтовых кортах, которые есть возле школы № 20, на базе теннисного клуба «Гранд» на улице Труда, на территории Корытовского лесопарка, а также в «Академии тенниса Пскова» в деревне Писковичи Псковского района.

Организаторы подведут окончательные итоги турнира 14 и 15 сентября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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