10 млн рублей выманили мошенники у псковичей за неделю
Десять миллионов рублей похитили телефонные мошенники у псковичей за прошедшую неделю с 17 по 23 июня, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
Злоумышленникам удалось обмануть ещё десять жителей Пскова. Вместе с этим было установлено четыре факта, когда мошенники получили доступ к персональным данным пострадавших на портале «Госуслуги».
В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудникам банков или полиции.
По каждому из данных фактов возбуждены и расследуются уголовные дела.
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