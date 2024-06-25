10 млн рублей выманили мошенники у псковичей за неделю

17:02, 25 июня 2024, ПАИ

Десять миллионов рублей похитили телефонные мошенники у псковичей за прошедшую неделю с 17 по 23 июня, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Злоумышленникам удалось обмануть ещё десять жителей Пскова. Вместе с этим было установлено четыре факта, когда мошенники получили доступ к персональным данным пострадавших на портале «Госуслуги».

В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудникам банков или полиции.

По каждому из данных фактов возбуждены и расследуются уголовные дела.