ОСАГО исключили из списка обязательных документов при регистрации автомобиля

17:30, 25 июня 2024, ПАИ

Законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня обязательных документов при государственной регистрации транспорта, приняла Госдума РФ. Изменения внесут в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», пишет ТАСС.

Нововведение также будет касаться перерегистрации транспорта при смене владельца. А снять автомобиль с учёта в ГИБДД при продаже можно будет сразу, а не через десять дней. Вместе с этим государственный учёт транспортного средства прекращается по заявлению владельца в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного автомобиля.

Кроме того, расширяется список оснований для отказа в регистрации автомобиля. Теперь основанием для отказа в постановке на учёт станет отсутствие уплаты утилизационного сбора в течение положенного срока.