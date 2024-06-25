В мире появилась новая разработка для вычисления пьяных водителей

18:09, 25 июня 2024, ПАИ

В мире появилась новая разработка, которая может с помощью камер видеонаблюдения узнать, пьяный ли водитель за рулём. Об этом сообщает Techxplore со ссылкой на исследование учёных из австралийского Университета Эдит Коуэн.

Для этой технологии была применена специальная программа. Именно она собирает данные о пьяных водителях в приближённой к реальности среде.

Разработчики, в свою очередь, сняли на стандартную камеру видео с водителем на симуляторе. При этом участников эксперимента разбили на три группы: трезвые, в состоянии легкого опьянения и сильного.

Эти материалы затем проанализировала система машинного обучения. Она распознавала и учитывала мимику водителей, направление их взгляда и положение головы.

Отмечается, что программа работает с точностью до 75 %.