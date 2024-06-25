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Блюз-рок бэнд «Вальяж» выступит на площадке фестиваля «Виноград» в Пскове сегодня

На площадке «Кубань» эногастрономического фестиваля «Виноград» в Пскове выступит акустический блюз-рок бэнд «Вальяж» сегодня, 25 июня. С какой программой выступят артисты, рассказал лидер группы в программе «Место встречи» в эфире «7 НЕБО» Дмитрий Кузнецов.

«Инструменты у нас акустические: это гитара акустическая, бас, кахон – инструмент такой ударный перкуссионный, ножной тамбурин и губная гармоника. Очень интересный состав инструментов. Звучание такое тёплое, ламповое, блюзовое. Представим сегодня программу, которую подготовили специально для фестиваля «Виноград»», – рассказал Дмитрий Кузнецов.

Программа будет состоять, в том числе из альбома группы «Обратный отсчет», композиции которой можно послушать на платформе «VK, Музыка».

Дмитрий Кузнецов также пригласил псковичей и гостей города на выступление группы.

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